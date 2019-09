INFORMATIONEN

An- und Abreise: Von Frankfurt aus bieten Lufthansa und Ryanair Direktflüge bis nach Catania. Von dort weiter entweder mit einem Mietwagen (wobei Parkplätze in Taormina rar gesät sind), beispielsweise über www.billiger-mietwagen.de gebucht, mit dem öffentlichen Bus (checkmybus.de) oder einem Flughafentransfer (Bsp.: www.taorminatransfer.com). Einige Hotels bieten auch einen kostenlosen Shuttle an.

Übernachten: Das Vie- Sterne-Hotel Villa Paradiso besticht durch seine zentrale Lage direkt am Giardino Pubblico und den Blick auf die Bucht von Naxos. Doppelzimmer mit Frühstück ab 120 €. Via Roma, 2 98039 Taormina, Tel: +39 (0)94223921, www.hotelvillaparadisotaormina.com.

Eine halbe Stunde von Taormina entfernt liegt das Donna Carmela inmitten eines riesigen mediterranen Gartens. Von den Zimmern hat man teilweise einen wundervollen Blick auf den Ätna und das Meer. Doppelzimmer mit außergewöhnlich reichhaltigem Frühstück ab 100 Euro in der Nebensaison. Als Bonus bietet das Hotel kostenlosen Transfer vom Flughafen und nach Taormina. Contrada Grotte, 7 Carruba di Riposto, Tel. +39 (0)95.80938, www.donnacarmela.com

Essen: Das mit hübschen Pflanzenfresken bemalte Restaurant Al Giardino liegt direkt hinter dem öffentlichen Park in Taormina. Die Spezialität des Hauses sind Fisch und Meeresfrüchte, aber es gibt auch Pasta, Via Bagnoli Croci, 84, 98039 Taormina, Tel: +39 (0)339.3001720, http://www.algiardino.net.

Für knusprige Pizza empfiehlt sich La Napoletana. Die Pizzeria liegt in einer kleiner Gasse, die vom Corso Umberto zur Kirche Chiesa Del Varó o della Visitazione führt.

Allgemeines: Die Internetseiten www.visitsicily.info/en (englisch) und www.italia.it bieten einen guten Überblick zu möglichen Freizeitaktivitäten.