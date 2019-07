INFORMATIONEN

Anreise: Die Gemeinde Samedan besitzt mit dem "Engadin Airport" zwar einen Regionalflughafen, doch die Anreise per Bahn ist gerade in dieser Region besonders entspannend. Tickets sind bei DB, SBB und Rhätische Bahn (www.rhb.ch) erhältlich. Pauschalangebote gibt es bei Ameropa (www.ameropa.de) oder Lernidee Erlebnisreisen (www.bahnreisen.de).

Mit dem Pkw führt der kürzeste Anreiseweg von Norden über Chur, Thusis, Savognin und den Julierpass ins Oberengadin. Infos zum Straßenzustand in Graubünden unter www.strassen.gr.ch. Infos zu den Alpenpässen bieten die Portale des Touring Clubs Schweiz (www.tcs.ch) sowie der Interessengemeinschaft Alpenpässe (www.alpen-paesse.ch)

Unterkünfte: Das familiengeführte 3-Sterne-Hotel Steinbock, Pontresina, www.hotelsteinbock.ch. DZ ab 209 CHF. Gäste können das Hallenbad des benachbarten Grandhotels Walther benutzen. Am 8. Juni beginnt auch im Romantik Hotel Muottas Muragl, Samedan, www.muottasmuragl.ch, die Saison. DZ ab 249 CHF.

Geführte Touren: Zwischen Juni und Oktober führt die Bergsteigerschule Pontresina, Via Maistra 163, Pontresina, (Di-Sa), www.bergsteiger-pontresina.ch u.a. Tageswanderungen von der Diavolezza zum Morteratsch-Gletscher durch. 70 CHF; (Kinder in Begl. ihrer Eltern ab 8 Jahren).

Wassersport: Swiss Kitesurf, Silvaplana, www.kitesailing.ch; Kanu, Windsurfen und Stand-Up-Paddeling: Windsurfing Silvaplana, www.windsurfing-silvaplana.ch

Familienziel: Traditionelle Käseproduktion erleben und gemütliches Ausflugsrestaurant (noch bis 30. Sept.): Am Zugang zum längsten Gletscher des Engadin liegt die Alp-Schaukäserei, Morteratsch 4, Pontresina, www.alp-schaukaeserei.ch

Ausstellungen: Das Segantini-Museum in St. Moritz wird in diesem Sommer umgebaut. Die Gemälde von Giovanni Segantini werden daher (Di, 10-12 u. 14-18 Uhr) im Forum Paracelsus in St. Moritz Bad ausgestellt.

Musik: Mit international hochkarätig besetztem Line Up wartet das St. Moriz Festival de Jazz (noch bis 4. August 2019) auf. (www.festivaldajazz.ch/de/programm)