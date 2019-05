INFORMATIONEN

Anreise: Zum Beispiel mit KLM über Amsterdam nach Lima (Flugdauer knapp 12 Stunden)

Beste Reisezeit ist der peruanische Winter, die Trockenzeit von Juni bis September. Mit blauem Himmel und viel Sonne

Machu Picchu: Nach Machu Picchu gibt es zwei Wege. Mit dem Zug von Ollantaytambo (knapp 2h) oder auf dem Inca Trail (3-4 Tage Wanderung) bis Aguas Calientes. Von dort mit dem Bus nach MP. Bei Pauschalreisen sind sämtliche Leistungen organisiert und miteinander abgestimmt. Selbstbucher finden Tipps unter: https://info-peru.de/machu-picchu-ticket-online-buchen/ Aufgrund des Ansturms ist der Besuch zeitlich limitiert (maximal drei Stunden entweder am Vor- oder Nachmittag).

Währung: Landeswährung ist der Nuevo Sol (PEN), für einen Euro erhält man aktuell 3,75 PEN. Geld kann in Banken und Hotels getauscht oder mit Kreditkarte an Bankautomaten abgehoben werden.

Sprache: In Peru gelten Spanisch und Quechua als offizielle Amtssprachen. In Hotels, Restaurants und touristischen Einrichtungen wird in der Regel auch Englisch gesprochen.

Gesundheit: Als wichtigste Vorsichtsmaßnahme gilt die alte Regel: "Cook it, peel it or forget it" - "Koch es, schäl es oder vergiss es!" Ebenfalls sehr wichtig: Schutz vor der Sonne in den Höhenlagen. Gute Sonnencreme, Sonnenhut und Sonnenbrille gehören unbedingt ins Reisegepäck. Da gesetzliche Krankenkassen gewöhnlich keine Leistungen in Peru übernehmen, empfiehlt sich zusätzlich der Abschluss einer Auslandsreisekrankenversicherung

Reiseführer: Reise-Handbuch "Peru" von Dumont (24,99 Euro)

Pauschalreisen: Eine 12-Tage-Privatreise "Peru Clásico" gibt es bei Gebeco ab 2.095 Euro (zzgl. Anreise)

Internet: www.peru.travel/de - www.gebeco.de