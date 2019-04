Anreise: Mit der Bahn über Hamburg und Flensburg bis Odense. Von dort gibt es eine Direktverbindung nach Svendborg. Mit dem Auto auf der A5 und A7 über Hannover, Hamburg und Kiel nach Flensburg. Weiter mit der Fähre ab Als nach Bøjden - Svendborg.

Unterkunft: Gut geeignet für Radler ist das still am Wasser gelegene Hotel Christiansminde in Svendborg. DZ ab 215 Euro. www.Christiansminde.dk/de

Fahrradverleih: Fyn hat rund 1000 km Radwege. Radverleih auch mit Gepäcktransport und E-Rädern. Ein Katalog informiert über Routen, Radeln zu zweit oder mit der Familie sowie Übernachtungsmöglichkeiten. www.mecklenburger-radtour.de.

Allgemeines: Die Insel Fyn gilt auch wegen des milden Klimas als die "Südsee" bzw. "geheime Perle" Dänemarks. Um Fyn herum liegen 96 kleine Inseln. Einige sind auch mit dem Auto zu erreichen. www.visitfyn.de