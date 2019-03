INFORMATIONEN

Allgemeines: AAST Amalfi, Via delle Repubbliche Marinare, amalfitouristoffice.it.

Italienische Zentrale für Tourismus Enit, Barckhausstr. 10, 60325 Frankfurt, Tel. 069/237434, www.enit.de.

Wohnwagen/-mobile: Zwischen Positano und Vietri sul Mare ist die Strada Amalfitana von 6.30 bis 24 Uhr für Wohnwagengespanne und Wohnmobile

gesperrt.

Klima: Beste Reisezeit ist zwischen Juni und September mit durchschnittlich neun Sonnenstunden und Temperaturen zwischen 22 und 29 Grad. Zwischen Dezember und Februar ist mit durchschnittlich 12 Regentagen zu rechnen.

Tipp: Für Wanderer die Krönung ist der berühmte Sentiero degli Dei, der Götterpfad. Er beginnt in Bomerano bei Agerola auf der Piazza Capasso. In drei Stunden geht man durch die Orte Nocelle und Montepertuso und landet am Ende - nach 1700 Treppenstufen - wieder in Positano.