Info

Die drei beruflichen Schulen haben mit verschiedenen zweijährigen Berufsfachschulen auch ein breites Angebot für Absolventen mit Hauptschulabschluss, die den mittleren Bildungsabschluss erreichen wollen. Der Infoabend findet am Dienstag, 11. Februar, von 18 bis 20 Uhr, in der Aula des Campus beruflicher Schulen Wiesloch statt. (best)