Zum Wochenbeginn wird es in Hessen tagsüber sonnig und mild, in der Nacht frostig. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, startet der Montag zunächst mit Frost und vereinzelt Glätte, bevor sich tagsüber die Sonne bei Höchstwerten von acht bis elf Grad zeigt. In der Nacht zum Dienstag bleibt es klar und niederschlagsfrei, die Temperaturen sinken auf minus zwei bis minus sieben Grad.