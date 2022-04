Studierende nehmen in einem Hörsaal an einer Vorlesung teil.

Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Die Uni Kassel ordnete nach Angaben eines Sprechers grundsätzlich eine Maskenpflicht in Innenräumen an. Der reguläre Vorlesungsbetrieb startet an beiden Hochschulen am Montag (11. April). Insgesamt erwartet die Goethe-Uni nach eigenen Angaben rund 42.000 Studenten, Kassel rund 22.000. Die Frankfurter Universität hatte bereits im Wintersemester 21/22 mehrheitlich Präsenzunterricht angeboten.

Uni Frankfurt: Informationen zum Sommersemester