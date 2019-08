Der Wald lockt zur Naherholung immer mehr Sportler und Spaziergänger an. Dabei steigt in Dossenheim auch die Zahl der Unfälle. Feuerwehrkommandant Stefan Wieder gibt Tipps:

> Wenn möglich nicht alleine in den Wald gehen

> Prägnante Wegmarken einprägen

> Auf den Waldwegen bleiben

> Ein Telefon mitnehmen, möglichst mit GPS und Karten-/Wander-App

> Erste-Hilfe-Ausstattung mitführen

> Vorab über vorhandene Rettungspunkte als erste Anlaufstelle informieren. Diese befinden sich in Dossenheim am Parkplatz der Schauenburg, in der Talstraße und am Skihang.