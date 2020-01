Uwe Schroeder-Wildberg, 54, ist seit 2003 Vorstandsvorsitzender von MLP. Wie Manfred Lautenschläger, Gründer des Finanzdienstleisters, kommt Schroeder-Wildberg aus Karlsruhe. Nach einer Banklehre studierte er in Mannheim Betriebswirtschaftlehre, war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bank-und Börsenwesen in Mannheim, arbeitete bei Südzucker, war im Vorstand der Gruppe Cortalconsors, Paris, bevor er zu MLP kam. Schroeder-Wildberg ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Heidelberg.