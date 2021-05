> Ute Richter wurde am 13. September 1939 im schlesischen Waldenburg geboren und zog zusammen mit ihrer Familie in den 1950er-Jahren nach Heidelberg. Hier besuchte sie das Hölderlin-Gymnasium und studierte nach dem Abitur Germanistik und Psychologie. Bereits mit zehn Jahren spielte sie am Mannheimer Nationaltheater Kinderrollen; noch während des Studiums führte ihre Theaterleidenschaft sie 1964 ans Zimmertheater. Sie wurde schnell die "rechte Hand" von Intendant Gillis von Rappard, am 1. April 1967 wurde sie fest angestellt. Als erste eigene Inszenierung zeigte sie 1976 Peter Shaffers "Equus". Am 10. Januar 1985 übernahm Ute Richter die Intendanz.

118 Inszenierungen hat sie seitdem verantwortet, nie hat sie ein Stück zweimal inszeniert. Zum Abschied macht die Intendantin eine Ausnahme: Am 3. Juni hat "Enigma" von Eric Emmanuel Schmitt Premiere. Ute Richter hat es 1999 schon einmal inszeniert, wegen der Abstands- und Hygienevorschriften der Corona-Pandemie, aber auch aus Kostengründen biete sich ein Zwei-Personen-Stück an, erklärte sie dazu. Ohnehin werde diese Inszenierung ganz anders.

Im Januar 2013 wurde Ute Richter mit der Richard-Benz-Medaille der Stadt Heidelberg ausgezeichnet, ein Jahr zuvor hatte sie die Stauffer-Medaille des Landes Baden-Württemberg erhalten. Privat lebt sie im historischen Ortskern von Handschuhsheim, in dem Buch "Heidelberg – 77 Lieblingsplätze" hat sie ihn 2006 beschrieben.