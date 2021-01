Rund ums Spiel

Verliehener Bankdrücker

Für Jacob Bruun Larsen ist das Kapitel Hoffenheim zunächst einmal beendet. Der Offensivspieler, der vor einem Jahr für neun Millionen Euro und mit vielen Vorschusslorbeeren von Borussia Dortmund gekommen war, konnte die Erwartungen auch aufgrund zahlreicher Verletzungen nicht erfüllen. Zuletzt hatte der dänische Nationalspieler mit den Folgen einer Corona-Erkrankung zu kämpfen. Nun versucht der 22-Jährige, der in "Hoffe" noch bis 2024 unter Vertrag steht, in Belgien einen Neustart. Erstligist RSC Anderlecht hat ihn bis Saisonende ausgeliehen. Foto: APF

Verletztes Geburtstagskind

Die Defensive bereitet der TSG in dieser Saison oft Sorgen. Auch personell. Von Kapitän Benjamin Hübner (Fußverletzung) gebe es zwar gute Neuigkeiten, so Hoeneß: "Er ist wieder öfter in der Kabine, näher an der Mannschaft." Hübner, der kürzlich seinen Gips ablegen konnte, sei "positiv und optimistisch, dass es langsam bergauf geht". Kurzfristig sei mit einer Rückkehr aber nicht zu rechnen. Auch Ermin Bicakcic arbeitet fleißig am Comeback. Wegen eines Kreuzbandrisses Ende September musste "Eisen-Ermin" seinen Geburtstag am Sonntag auf der Couch statt auf dem Rasen verbringen. Über die Sozialen Medien gratulierten Verein und Kameraden dem nun 31-Jährigen eifrig. Über die drei Punkte zum Ehrentag wird sich Bicakcic aber wohl am meisten gefreut haben. nb