> Die Tongrube im Ortsteil Lobenfeld befindet sich im Südwesten der rund 2400 Einwohner umfassenden Gemeinde Lobbach. Seit mehr als 120 Jahren, also seit Ende des 19. Jahrhunderts, wird hier Ton abgebaut.

> Aktueller Betreiber ist die Firma Wienerberger, die ihren Hauptsitz in Hannover hat. Von Lobenfeld aus wird der Ton in Kooperation mit der Sandritter Transport GmbH aus Wiesloch ins rund 25 Kilometer entfernte Ziegelwerk nach Malsch transportiert. Jährlich sind das rund 53.000 Kubikmeter Ton, für welche die Lkw – Hin- und Rückfahrt zusammengenommen – oft über 50 Mal am Tag fahren müssen.

> Die dadurch entstehende Lärmbelästigung zu mitunter recht früher Tageszeit hat unter anderem in Meckesheim und in Mönchzell Bürgerinitiativen auf den Plan gerufen. Sie fürchten künftig mit der Erweiterung um weitere 19 Hektar eine Verstärkung des Lkw-Verkehrs. Das Rohstoffvorkommen auf der aktuellen Abbaufläche ist nahezu aufgebraucht. lew