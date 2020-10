> Südsudan: Mit der Unabhängigkeit ist 2011 westlich von Äthiopien Afrikas jüngster Staat entstanden. Doch auch nach dem Ende des Bürgerkriegs lodern immer wieder gewaltsame Konflikte auf. 1,5 Mio. Menschen sind im eigenen Land auf der Flucht. Die letzte landesweite Wahl fand 2010 statt. Vetternwirtschaft und Korruption prägen die Politik. Die fragile Sicherheitslage und regelmäßige Extremwetter-Situationen mit Überschwemmungen führen dazu, dass die Landwirtschaft keine regelmäßigen Ernten einfährt. In der Folge herrscht im Südsudan seit drei Jahren eine Hungersnot. Eine massive Heuschreckenplage und die Corona-Pandemie verschlimmern die Not der Menschen zusätzlich. Voraussichtlich mehr als 7,5 Mio. Menschen, schätzen die Vereinten Nationen, werden dieses Jahr humanitäre Hilfe benötigen, darunter über vier Millionen Kinder. Fast 300.000 Jungen und Mädchen sind fast lebensbedrohlich mangelernährt.

Kaum entwickelt ist die Infrastruktur im Südsudan. Selbst in der Hauptstadt Dschuba ist die Wasserversorgung prekär und läuft weitgehend über Tankwagen. Eine öffentliche Stromversorgung gibt es nicht, auch kein nennenswertes Eisenbahnnetz. Eine Hauptader des Wasserverkehrs bildet der Weiße Nil. Drei Flughäfen und zahlreiche Landepisten ermöglichen eine Versorgung auf dem Luftweg. Denn auch das Straßennetz ist wenig ausgebaut.

> Medair: Seit 1989 engagiert sich die Nichtregierungsorganisation in den Bereichen Gesundheit und Ernährung, Wasser, sanitäre Anlagen und Hygiene sowie Unterkunft und Infrastruktur. Derzeit sind 1613 einheimische und internationale Mitarbeiter in elf Ländern in Afrika und Asien im Einsatz. Ihr besonderes Augenmerk liegt darauf, hilfsbedürftige Menschen in abgelegenen Regionen und "vergessenen Orten" zu unterstützen. Der Jahresumsatz 2017 lag bei 72,5 Mio. US-Dollar. Am längsten, nämlich seit Mitte der 1990er-Jahre, ist Medair in der Region des heutigen Südsudan tätig. Hier nimmt die Organisation, die sich zu einem christlichen Menschenbild bekennt, eine führende Rolle bei der Projektkoordination ein.

