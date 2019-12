> Die Suchtberatung der Evangelischen Stadtmission Heidelberg ist weiter mit Außenstellen in Wiesloch, Hockenheim, Sinsheim, Schwetzingen, Eberbach, im Leimener Ortsteil St. Ilgen und in Bretten vertreten. Auch gibt es weiterhin 25 "Blaues Kreuz"-Selbsthilfegruppen im Rhein-Neckar-Kreis. In der Beratungsstelle in Heidelberg, Plöck 16 bis 18, gibt es offene Sprechstunden. Diese finden jeden Dienstag, jeweils von 14 bis 17 Uhr, und an jedem ersten und dritten Samstag pro Monat, jeweils von 9 bis 12 Uhr, statt. In Heidelberg gibt es eine sogenannte Notsprechstunde am 23. und am 30. Dezember, jeweils von 14 bis 16 Uhr. Weitere Angebote für Alkohol- und Suchtkranke bieten neben der Evangelischen Stadtmission Heidelberg unter anderem die Fachstelle Sucht (BWLV) und die Suchtberatung AGJ. mio