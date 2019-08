> Die Heidelberger Brauerei gilt als das älteste produzierende Gewerbe der Stadt. 1753 wurde sie erstmals urkundlich erwähnt - und zwar im Zusammenhang mit dem "Stammhaus" der Brauerei, dem Restaurant "Güldenes Schaf" in der Altstadt. Bis zum Jahr 1999 war die Brauerei - damals noch unter dem Namen "Schlossquell" - in Bergheim angesiedelt, dann kam der Umzug an den Kurpfalzring im Pfaffengrund. Im Jahr 2005 übernahm Michael Mack, geboren in Sinsheim-Dühren, ausgebildet in der Schlossquell-Brauerei, die Geschäfte. Am neuen Standort zählt die Brauerei mittlerweile zu den modernsten Anlagen in ganz Europa. Produziert werden in Heidelberg 17 Sorten Bier - von Pils, über Hefe bis hin zu Weihnachts- und Bockbier. "Wir sind eine regionale Spezialitätenbrauerei", so Mack. Sein persönlicher Favorit: Das Weihnachtsbier. Insgesamt hat die Heidelberger Brauerei einen Ausstoß von 50.000 Hektoliter pro Jahr. 75 Prozent des heute hergestellten Bieres wird in Fässer abgefüllt -hauptsächlich für die Gastronomie -, der Rest in Flaschen. Die Region versorge man in einem Umkreis von gut 30 Kilometern mit Bier, so Mack. (ani)