So ist die Lage in den SGL-Abteilungen

Von den Auswirkungen der Corona-Pandemie waren alle Abteilungen der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) nahezu gleichmäßig betroffen, wie die Berichte der Abteilungsleiter bei der Jahreshauptversammlung des Vereins zeigten. Im Sommer 2020 wurde der Sportbetrieb wieder aufgenommen, um dann ab November gleich für mehrere Monate erneut eingestellt zu werden. Viele Kurse und Angebote des Vereins konnten nicht stattfinden. Doch in den Abteilungen war man bemüht, die Sportler fit zu halten. Online-Trainings über Zoom waren angesagt, was sogar beim Eltern-Kind-Turnen funktionierte, wie Turn-Abteilungsleiterin Melanie Hofmann erläuterte.

Ungefähr seit Pfingsten sind die Sportler bei der SGL wieder aktiv in den Abteilungen tätig. Bei den Leichtathleten sind dies mehr als 100 Jugendliche, wie Abteilungsleiter Jürgen Geweniger berichtete. Im vergangenen Jahr wurden zudem im Sommer 89 Sportabzeichen abgelegt.

"Ab dem Frühjahr waren wir auf dem Sportplatz, und seit Kurzem sind wir wieder in der Halle", stellte die Abteilungsleiterin für den Jugendhandball, Esther Bähr, das Programm für die Talente aus dem eigenen Stall vor. Leider konnten sich die A-Jugendhandballer der SGL bei den Qualifikationsspielen für die Bundesliga nicht für die höchste Spielklasse qualifizieren, berichte Bähr auch von einem nicht gelungenen Saisonauftakt. Die A-Jugendlichen treten daher in der Oberliga Baden-Württemberg an.

Mehr als 30 Spieler umfasst derzeit der Kader für die beiden Handball-Herrenmannschaften 1 b und 1 c der SGL. "Wir konnten viele A-Jugendliche übernehmen", erläuterte der Teammanager der 1 b, Jürgen Fitzer, diese Kadergröße. Die kommende Saison berge aber eine große Unbekannte, da man viele Mannschaften in der neu zusammengestellten Liga nicht kenne, so Fitzer. Zudem hätten die Testspiele der letzten Wochen nicht gezeigt, wo die Mannschaften derzeit stehen.

Von einigen Veränderungen bei der Ersten Handball-Mannschaft der SGL berichtete der Geschäftsführer der Handball-GmbH, Tobias Kleine-Nathland. Nach der abgebrochenen Saison 2020/21 gab es einen Trainerwechsel bei der Bundesliga-Mannschaft der SGL: Marc Nagel kehrte als Trainer zurück. Gleichzeitig gab es einige Spielerabgänge, aber auch genauso viele neue Spieler schlossen sich der SGL an. Auf jeden Fall freute sich Kleine-Nathland, dass man nun wieder vor Zuschauern spielen kann. Und er hatte noch eine weitere gute Nachricht für die zur Jahreshauptversammlung erschienenen Vereinsmitglieder parat: "Die Saison ist finanziell gesichert."