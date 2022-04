Wegbeschreibung

> Ausgehend vom Forsthaus Hettingen folgen die Wanderer immer der Markierung "R". Der Weg führt zunächst durch den Wald bergab bis zum Dolinenpfad. Am Dolinenpfad besteht die Möglichkeit, die Dolinen im Wald in Form eines kleinen Rundwegs anzuschauen. Anschließend geht es Richtung Süden weiter durch den Wald. Ein kurzes Stück führt der Weg an Feldern vorbei und anschließend zur Hegenichdoline. Danach geht es bergan zur Kapelle am Kreuzweg Hettingen.

> Über Wiesen und Felder führt der Rundweg zur Kapelle am Bubenrath oberhalb von Rinschheim. Weiter geht es bergab und durch Rinschheim hindurch. Dann geht es steil bergauf auf den Lausenberg mit seinem Palisadennachbau und einer schönen Rastmöglichkeit. Der Herkulespfad führt weiter über Felder und Wiesen bis zum Wildgehege am Waldrand. Dort ist das Steindenkmal sowie die Jupiterbank zu sehen.

> Das letzte Wegstück bis zum Ausgangspunkt führt am Calcitstein, zwei römischen Wachturmresten und dem Kleinkastell Hönehaus entlang.

Eckdaten

> Start und Ziel: Forsthaus Hettingen

> Länge: 14 Kilometer

> Dauer: ca. 4 Stunden

> Schwierigkeitsgrad: mittel

> Charakter: Qualitätsweg Wanderbares Deutschland, Rundtour