Am S-Bahn-Haltepunkt St. Ilgen/Sandhausen konnte bislang unter der Vorlage des Bahntickets kostenfrei geparkt werden. Damit ist nun Schluss. Foto: Frenzel

Am S-Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen sind noch keine Parkscheinautomaten aufgestellt, aber sie werden kommen. Dann müssen auch Pendler mit gültigem Bahnticket fürs Abstellen ihres fahrbaren Blechs zahlen. Für 24 Stunden werden 2,00 Euro fällig, für 48 Stunden 4,00 Euro und für drei Tage 5,00 Euro. 7,00 Euro werden für eine Wochenkarte verlangt, für eine Zwei-Wochen-Karte müssen die kommenden Automaten mit 14 Euro gefüttert werden. Diese Tarife sind unabhängig von einem Bahnticket. Monatskarten für 18 Euro und Jahreskarten für 150 Euro werden ausschließlich gegen Vorlage entsprechender Bahnfahrausweise von den Rathäusern von Leimen und Sandhausen ausgestellt.

Die Gebührenpflicht für das Parken in den Zentren von Leimen-Mitte und St. Ilgen gilt von Montag bis Freitag von 8 bis 19 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr. Sonn- und Feiertage bleiben kostenfrei. Jede angefangene halbe Stunde kostet 0,50 Euro, die erste halbe Stunde ist via "Brötchentaste" in aller Regel gebührenfrei. Die Höchstparkdauer wird je nach Örtlichkeit von der Stadt festgelegt.

Für das Parken entlang der Rohrbacher Straße L 594 in Leimen-Mitte gilt eine Spezialregelung. Für bis zu zwei Stunden werden 2,00 Euro fällig, bei bis zu sechs Stunden 3,00 Euro und für bis zu elf Stunden 4,00 Euro. fre