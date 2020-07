> Aufgrund der jahrelangen Unzufriedenheit über die Nichteinhaltung der Hilfsfristen hatte der Mannheimer Gemeinderat 2015 beschlossen, beim Bau der neuen Hauptfeuerwache die nötigen Voraussetzungen für eine eigene Integrierte Leitstelle zu schaffen. Die ohnehin notwendige Feuerwehreinsatzzentrale wurde so geplant, dass sie auch die Funktion einer Integrierten Leitstelle für die Stadt übernehmen kann. Am Ende folgte das Landesinnenministerium der Argumentation der Stadt. Argumentiert wurde damit, dass es in Mannheim mit der höchsten Dichte an sogenannten Störfall-Betrieben, dem großen Binnenhafen und zweitgrößten Rangierbahnhof Deutschlands besondere Anforderungen bei Großschadensereignissen gebe. Die Leitstelle in Ladenburg ist weiterhin zuständig für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis. ger