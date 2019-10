Seit 1. November 2012 können Alt-Kennzeichen wieder eingeführt werden. Deutschlandweit wurden 431 davon freigegeben, 355 wurden zum jetzigen Stand wiedereingeführt, 76 nicht. In Sachsen und Sachsen-Anhalt wurden sämtliche Alt-Kennzeichen wieder eingeführt. Und auch in manchen anderen Bundesländern liegt die Quote recht hoch: Von 110 freigegebenen Alt-Kennzeichen wurden in Bayern 100 wieder eingeführt, in Thüringen 19 von 21. Nicht ganz so gut ist die Quote in Niedersachsen (14 von 27), Nordrhein-Westfalen (29 von 44) und Baden-Württemberg (19 von 33). Vor allem im Süden des "Ländles" gibt es einige Buchstabenkombinationen, die nach wie vor nicht möglich sind: Neben "WG" für Wangen sind dies "SLG" (Bad Saulgau), "STO" (Stockach), "SÄK" (Bad Säckingen), "MÜL" (Müllheim), "NEU" (Neustadt im Schwarzwald), "DS" (Donaueschingen), "VL" (Villingen), "MÜN" (Münsingen) und "EHI" (Ehingen). Außer "BR" (Bruchsal) und "SNH" sind im nördlichen Baden-Württemberg aber viele Alt-Kennzeichen wieder zu sehen: Darunter "BCH" (Buchen), "ÖHR" (Öhringen), "CR" (Crailsheim), "GD" (Schwäbisch Gmünd), "BK" (Backnang) oder "VAI" (Vaihingen). (cbe)