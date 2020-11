> Sascha Keilholz wurde in Hamburg geboren und wuchs im pfälzischen Pleisweiler auf. Er studierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften und wurde mit einer Dissertation über den amerikanischen Polizeifilm promoviert. Der 42-Jährige hat viele Erfahrungen in der Filmbranche gesammelt. Von 2009-2019 leitete er das Regensburger Filmfest, von 2000-2010 war er als Lektor für die Redaktionen Fernsehfilm/Sonderprojekte des NDR tätig, von 2006-2019 lehrte er an Universitäten und Hochschulen im In- und Ausland. In Berlin arbeitete er für das Museum der Deutschen Kinemathek am Potsdamer Platz, außerdem war er Stellvertretender Chefredakteur eines Online-Portals für Filmkritiken. Seinen neuen Posten als Direktor des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg trat er als Nachfolger des langjährigen Festivalchefs Michal Kötz an. (voe)