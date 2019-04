Zielgleiche Inklusion bedeutet, dass alle Kinder, eingeschränkt oder nicht, am selben Thema auf selbem Niveau lernen. Eingeschränkte Kinder haben dabei einen sogenannten Nachteilsausgleich und somit eine halbe Stunde länger Zeit zur Lösung von Aufgaben.

Zieldifferente Inklusion bedeutet, dass ein eingeschränktes Kind gemeinsam mit den anderen Kindern in der Klasse am selben Thema aber auf anderem Niveau lernt. Es erzielt dabei Lernzuwächse in den Bereichen seiner Fähigkeiten. nip