> Herkules ist der lateinische Name für den griechischen Halbgott Herakles. Der Sage nach war er der Sohn des Göttervaters Zeus und der Sterblichen Alkmene. Sein Name bezieht sich auf die Zeus-Gattin Hera, die den Sohn der Rivalin aus Eifersucht vernichten wollte. Doch war Herkules ein echter Kraftprotz, bereits als Neugeborener war er so stark, dass er die von Hera gesandten Schlangen erwürgen konnte.

Berühmt wurde der Held durch seine List und Stärke, die er bei der Erledigung seiner zwölf Aufgaben unter Beweis stellen konnte. Er überwand Ungeheuer wie den unverwundbaren Nemeischen Löwen, entwurzelte mit bloßer Hand Bäume und sorgte für Ordnung, indem er den Augiasstall reinigte.

Doch der Halbgott, der alles konnte, war auch ein Tugendheld. Denn am Scheideweg entschied er sich gegen den bequemen und für den schwierigen Pfad der Tugend. Eben diese ideal scheinende Verbindung von schier unüberwindlicher Kraft und vorbildlicher Gesinnung ließ den Halbgott Herakles zu genau der Gestalt werden, als die sich weltliche Herrscher gern verkörpert sahen. Daher wurden seit der griechischen Antike Herakles und seine Taten unzählige Male auf Vasen, Reliefs und Skulpturen dargestellt, später in Filmen, Serien, Graphic Novels und Comics. sal