> PEFC ist die größte Institution zur Sicherstellung nachhaltiger Waldbewirtschaftung durch ein unabhängiges Zertifizierungssystem. Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft. PEFC Deutschland wurde 1999 gegründet, der Verein entwickelt die Standards und Verfahren der Zertifizierung, stellt der Öffentlichkeit Informationen bereit und vergibt die Rechte am PEFC-Logo in Deutschland. PEFC ist in Deutschland das bedeutendste Waldzertifizierungssystem: Mit 8,6 Millionen Hektar Waldfläche haben bereits drei Viertel der deutschen Wälder das PEFC-Gütesiegel.

> Die Rehaklinik Heidelberg-Königstuhl ist eine Fachklinik für Innere Medizin mit den Behandlungsschwerpunkten Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen sowie Krankheiten der Atmungsorgane. Sie verfügt über 160 Betten und 60 ambulante Plätze. Über 2000 Patienten besuchen jährlich die Klinik. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind durchgängig 60 bis 70 Betten mit Patienten belegt, die unter den Nachwirkungen der Krankheit, unter "Long Covid", leiden. ste