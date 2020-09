> Beim Heidelberg Laureate Forum (HLF) treffen sich normalerweise die besten Mathematiker und Informatiker der Welt mit 200 ausgewählten Nachwuchstalenten in Heidelberg. Wegen der Corona-Pandemie haben die Organisatoren das Forum in diesem Jahr jedoch schon früh ins Internet verlegt. Es findet seit Montag als "Virtuelles Forum" statt. Ansonsten ist aber vieles wie in den Vorjahren auch: 28 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die allesamt einen der wichtigsten Preise für Mathematiker oder Informatiker gewonnen haben, kommen in dieser Woche mit vielversprechenden Forschenden zusammen. Es gibt wie in den Vorjahren Workshops und Vorlesungen und ein buntes Begleitprogramm – wenn auch alles online.

> Die Klaus Tschira Stiftung fördert seit vielen Jahren die Nobelpreisträger-Tagungen in Lindau – und Stifter Tschira wollte solche Treffen für Mathematiker und Informatiker auch in Heidelberg etablieren. Also gründete er mit seiner Stiftung die Heidelberg Laureate Forum Foundation (HLFF), die die Konferenz organisiert. Die ersten beiden Tagungen in Heidelberg erlebte Tschira noch mit, bevor er im März 2015 unerwartet starb.

> Auch die Öffentlichkeit hat etwas vom HLF – wenn auch in diesem Jahr in reduzierter Form. Viele der digitalen Veranstaltungen können als Live- Stream oder anschließend im Youtube-Kanal "LaureateForum" angeschaut werden. Das komplette Programm des Forums gibt es unter www.heidelberg- laureate-forum.org. Eine interaktive Online-Ausstellung zum Thema Künstliche Intelligenz kann zudem unter www.I-am.ai getestet werden. rie/dns