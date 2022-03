… mit Freizeit? In der Heimat ist Timmermeister selten. "Vielleicht alle drei Monate mal", sagt er: "Wenn überhaupt." Selbst wenn es ein spielfreies Wochenende gebe, mache es wenig Sinn, nach Hause zu fahren. Von Kronau nach Osnabrück sind es 459 Kilometer. Das dauert.

… mit Freunden? "Schwierig", sagt Timmermeister. Er habe zwar in seiner Heimat Freunde und wenn er sie sehe, sei auch immer alles cool, das sei aber nicht mit normalen Jugendlichen vergleichbar. Auch in der Schule habe er einige gute Kollegen. Der 18-Jährige meint: "Dann wird man häufig gefragt, ob man Lust habe, am Freitagabend etwas trinken zu gehen. Dann sagt man, dass das nicht geht, weil man Samstag ein Spiel hat. Dann fragen sie nach Samstag und man antwortet, dass auch Sonntag Spiel ist." Die Mannschaft ist sein Freund.

… mit Freundin? Vor einiger Zeit war Timmermeister in einer Beziehung, momentan ist er wieder Single. "Die Zeit ist einfach nicht da", sagt er. Außerdem: Mädchen dürfen im Internat nicht übernachten und man kann sich generell schlecht unter der Woche treffen – weil einfach der ganze Tag durchstrukturiert ist. tib