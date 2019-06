> Die Großsporthalle wird an 260 Tagen im Jahr dem Schul- und Vereinssport zur Verfügung stehen, um vor allem den Vereinen die dringend benötigten, zusätzlichen Hallenzeiten anbieten zu können. Darüber hinaus werden die MLP Academics und die Rhein-Neckar-Löwen die Halle, für die im September 2018 Spatenstich war, nutzen. Auch kulturelle Veranstaltungen sind in der neuen Halle geplant. Je nach Nutzung und Sportart variiert die Anzahl der Zuschauerplätze: Bei Basketballspielen wird es 2884 Sitz- und 2116 Stehplätze geben (insgesamt 5000 Plätze). Bei Handballspielen werden es 2658 Sitz- und 1476 Stehplätze sein (insgesamt 4134 Plätze), und für sonstige Veranstaltungen stehen bis zu 4008 Sitzplätze oder 4929 Sitz- und Stehplätze zur Verfügung. An der Ostseite der Halle entstehen ein Business-Club für 250 Besucher sowie sechs Logen im Oberrang. Unter den Tribünen gibt es vier Vereinsumkleideräume, zwei Profiumkleideräume und Catering-Bereiche. Alle Einrichtungen der Halle werden barrierefrei erreichbar sein, im Zuschauerbereich gibt es zudem Plätze für Rollstuhlfahrer sowie Plätze für Besucher mit Seh- und Höreinschränkungen mit der entsprechenden Ausstattung. tt