Die Grammer AG mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im Bereich Automobile liefert Grammer Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen, hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme sowie innovative thermoplastische Lösungen für die Automobil-Industrie an namhafte Pkw-Hersteller und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen, Stapler) sowie Bahn- und Bussitze. Mit rund 15.000 Mitarbeitern ist Grammer in 20 Ländern weltweit tätig. In Hardheim ist das Kompetenzzentrum für Spritzguss- und Oberflächentechnologie und für die Weiterentwicklung von hochmodernen Fertigungsverfahren beheimatet.

Die Changsun FAWSN Group mit Sitz in Changchun/China ist ein Tochterunternehmen eines der größten Automobilhersteller Chinas, der FAW Group. Der Konzern beschäftigt 9500 Mitarbeiter und produziert ein breites Spektrum an Automobilkomponenten und -systemen vor allem für die FAW-Gruppe für den chinesischen Markt und den Export. Die FAW-Gruppe produzierte im vergangenen Jahr mehr als 3,2 Millionen Pkw für den lokalen Markt und exportierte in andere asiatische Länder, Afrika und Lateinamerika.