Freibad Sinsheim

Reservierungen können ab Montag, 8. Juni täglich unter der Telefonnummer 07261 / 404865 vorgenommen werden. Je 15-Minuten-Zeitfenster soll ein begrenztes Karten-Kontingent zur Verfügung stehen.

Angeboten wird ein Vormittags-Schwimmen von 9 bis 11.30 Uhr, letzter Einlass hierzu ist um 10.30 Uhr. Das Familien-Schwimmen findet von 12.30 bis 20 Uhr statt. Das Abend-Schwimmen ist von 18 Uhr bis 20 Uhr, der letzte Einlass ist um 19 Uhr.

In der Freibadsaison 2020 werden nur Einzeltickets angeboten.

Der Eintritt beträgt für das Vormittags- und das Abend-Schwimmen einheitlich je 2,50 Euro, fürs Familien-Schwimmen 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro pro Besucher. Kinder unter vier Jahren haben freien Eintritt. Kinder unter zehn Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen kommen.

Die Duschen an den Beckenrändern stehen wie gewohnt zur Verfügung. Schwimm- und Aqua-Joggingkurse, Wassergymnastik und Spielenachmittage finden nicht statt.

Die allgemein gültigen Abstandsregelungen und Hygieneschutzmaßnahmen gelten in allen Bereichen des Freibades – beispielsweise auch an der Kasse, auf der Liegewiese, am Becken-Rundgang und in den Becken selbst.

In geschlossenen Räumen, darunter den Toiletten ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. Die Bade-Gastronomie und der Wohnmobil-Park haben geöffnet.

Informationen gibt es unter www.freibad-sinsheim.de.