Heidelberger, die sich in nächster Zeit ein neues Auto mit einem alternativen Antrieb zulegen, werden von der Stadt unterstützt - und zwar kräftiger als in allen anderen deutschen Kommunen. Seit 1. Dezember gibt es städtische Zuschüsse von bis zu 10.000 Euro pro Fahrzeug sowohl für private als auch gewerbliche Nutzer. So will Heidelberg die Mobilitätswende vor Ort vorantreiben. Der Gemeinderat hat den ehrgeizigen Plänen im November zugestimmt. Ein Überblick:

Brennstoffzellen-Fahrzeug: Am meisten Zuschuss gibt es beim Kauf eines wasserstoffbetriebenen Neuwagens. Hier übernimmt die Stadt 20 Prozent des Kaufpreises - bis zu 10.000 Euro pro Auto.

Elektro-Fahrzeug: Wer sich ein neues batteriebetriebenes E-Auto (mit einer Motorleistung bis 150 Kilowatt) zulegt und CO2-neutralen Strom bezieht, erhält zehn Prozent des Kaufpreises - bis zu 2000 Euro.

Hybridfahrzeug: Bei der Anschaffung eines neuen Hybridwagens mit einem maximalen CO2-Ausstoß von 90 Gramm pro Kilometer gibt es 1000 Euro Zuschuss.

Erdgasfahrzeug: Auch hier gibt es bei Neuwagen 1000 Euro pro Fahrzeug.

Gebrauchtwagen: Wer ein gebrauchtes Elektro-, Hybrid- oder Erdgasfahrzeug kauft, erhält eine Förderung von 400 Euro.

Gar kein Fahrzeug: Wer in Heidelberg sein Auto freiwillig abmeldet, den belohnt die Stadt seit 2016 einmalig mit einem Jahresticket für den Verkehrsverbund.

Lastenräder: Wer sich statt eines Autos ein Lastenrad für den privaten Gebrauch anschafft, bekommt 50 Prozent der Kosten erstattet.

Ladestation für E-Autos: Wer öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur einrichtet, kann sogar bis zu 50 Prozent der förderfähigen Kosten erstattet bekommen - maximal 10.000 Euro.

Info: Infos und Anträge online unter www.heidelberg.de/foerderprogramm (unter dem Reiter "Umweltschutz"). (dns)