> Die Eröffnungsbilanz ist eine Vorgabe, welche die Kommunen nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zu erfüllen haben. Die Gemeinde Meckesheim hat die Einführung des NKHR bereits im November 2013 beschlossen, die Umsetzung erfolgte zum 1. Januar 2019. In der Eröffnungsbilanz müssen das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend dargestellt sein. Im Mai 2017 hat der Meckesheimer Gemeinderat hierfür die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner mit ins Boot geholt. In den vergangenen drei Jahren wurden in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung umfassende Dokumentationsunterlagen ausgearbeitet. Anschließend wurden die Daten an das Regionale Rechenzentrum (ITEOS) weitergeleitet. Die Eröffnungsbilanz wird im Zuge der zukünftigen Jahresabschlüsse fortgeschrieben und ist neben der Ergebnis- und Finanzrechnung ein wesentlicher Bestandteil der Jahresabschlüsse im NKHR. lew