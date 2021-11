Die badische Kirchenunion: 1821 markiert das Zusammengehen lutherischer und reformierter Gemeinden zu einer "Vereinigten Evangelisch-Protestantischen Kirche im Großherzogtum Baden" die Gründung der heutigen badischen evangelischen Landeskirche.

Lutheraner gründen sich auf die Bibel und Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche: Reformierte Gemeinden gründen auf dem Wirken vor allem von Ulrich Zwingli in Zürich und Johannes Calvin in Genf im Zuge der Reformation zurück. Am Reformationssonntag, dem 28. Oktober 1821, wurde in Baden die Union dieser beiden evangelischen Strömungen gefeiert. 200 Jahre und einen Tag später feier Protestanten in der Landeskirche aus diesem Anlass in den badischen Kirchenbezirken gemeinsam "Unionsmahle". Die Eberbacher Veranstaltung am Samstag war die letzte von fünf Terminen in Mosbach (22. Oktober), Mannheim und Wertheim (jeweils 29. Oktober). Die Kirchenbezirke Breisgau Hochschwarzwald und Emmendingen richteten auch schon am 29. Oktober ein digitales Mahl für Frauen aus. (fhs)