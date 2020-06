Passend zur Ankündigung von "Heilbronn ist kult" hat die Grünen-Landtagsabgeordnete Susanne Bay noch eine weitere Neuigkeit: Aus dem Sonderprogramm "Kultur Sommer 2020" erhält der Jazz-Club "Cave 61" mehr als 25.000 Euro für die Umsetzung des Projektes "Jazz trotz(t) Corona – Kultur im Theatergarten". Bay sagt dazu: "Eine schrittweise Öffnung des Kulturbetriebs wird immer wichtiger, weil gerade in dieser gesellschaftlichen Krisensituation die Kultur mit ihren Möglichkeiten und Angeboten so sehr fehlt." Die Balance zwischen Gesundheitsschutz und kulturellem Leben gelte es auszugestalten, und das Projekt "Jazz im Theatergarten" sei ein schönes Beispiel dafür, sagte Bay, "wie wir es unter diesen besonderen Bedingungen schaffen können, die reiche kulturelle Landschaft in Baden-Württemberg zu erhalten." (bfk)