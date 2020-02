> Der Verein "konsequent", der bundesweit gegen Judenfeindlichkeit eintreten will, wurde am 29. Januar in Stuttgart gegründet – auch in der Tradition des 1890 gegründeten und 1933 unter den Nationalsozialisten aufgelösten "Vereins zur Abwehr des Antisemitismus", in dem sich damals bürgerlich-liberale Persönlichkeiten gegen einen wachsenden Antisemitismus engagierten. Zu den 22 Gründungsmitgliedern zählen Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne), Baden-Württembergs Antisemitismusbeauftragter Michael Blume, Spitzenpolitiker des Landtages, aber auch der Heilbronner OB Harry Mergel. Ehrenamtlicher Vorsitzender ist Ministerialdirektor i.R. Guido Rebstock, der auch bei "Wehret den Anfängen" aktiv ist. Er erinnerte bei der Gründung daran, dass das Bundeskriminalamt 2018 bundesweit im Durchschnitt mehr als fünf antisemitische Straftaten am Tag gezählt habe, bis hin zum Mord. Dem Verein könne jeder beitreten, im Sommer, bei der ersten Mitgliederversammlung, werden die ersten Maßnahmen besprochen. Seit Kurzem ist der Verein auch im Internet präsent: konsequent-ev.de (bfk)