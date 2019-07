Aus JA wurde Nein - Bürgerentscheid-Plakate überklebt

Das Nahverkehrsunternehmen RNV beschwert sich über massenhaft überklebte Plakate zum Bürgerentscheid am 21. Juli: Dabei wurde das "Nein" durch ein "Ja" ersetzt - und dabei ist die Fragestellung schon verwirrend genug. Ein "Ja" bedeutet, dass man gegen die Verlagerung des RNV-Betriebshofs auf den Großen Ochsenkopf ist. Ein "Nein" bedeutet, dass man für diese Verlagerung dorthin ist.

Wie viele Poster genau beschädigt wurden, kann die RNV-Sprecherin Susann Becker nicht sagen, ihr und ihren Mitarbeitern sei nur eine Häufung in der Bahnstadt aufgefallen. Ihr Problem: "Wir können im Moment nicht nachproduzieren, die Plakate bleiben also erst einmal so." Zugleich kündigte Becker an, die teilweise "wild" an den Haltestellen aufgehängten "Ja"-Plakate entfernen zu lassen. Ihr Unternehmen habe die Werbung an den Wartehäuschen ordentlich gebucht, "dafür zahlen wir Miete" - deshalb erwarte sie auch von der Gegenseite, dass sie sich an die Regeln hält.

Heinz Delvos vom "Bündnis "Klimaschutz Großer Ochsenkopf" wies jede Verantwortung für das Überkleben zurück: "Wir haben auch schon davon gehört. Aber wir waren es auf jeden Fall nicht - und werden so etwas auch nie machen, denn es würde unserem Anliegen schaden." (hö)