> Die BG Klinik Ludwigshafen gilt als überregionales "TraumaZentrum" im "TraumaNetzwerk" Pfalz. In enger Abstimmung mit den umliegenden Krankenhäusern, liegt der Schwerpunkt der Klinik auf der Versorgung von Patienten, die sich bei Unfällen verletzt haben. Sie entlastet an dieser Stelle andere Krankenhäuser, so dass dort die Versorgung von Covid-19-Patienten sichergestellt werden kann. Die Erfahrung der Notärzte in Ludwigshafen war einer der Gründe für die Stationierung von "Christoph 112". Der Betrieb des Hubschraubers ist zunächst bis Ende 2020 vorgesehen. cab