Seniorenzentrum Waldhof meldet 50 Infektionen

42 Bewohner aus zwei Wohngruppen sowie acht Mitarbeiter des Seniorenzentrums Waldhof haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das gab ein Sprecher der Altenpflegeheime Mannheim bekannt. Während die meisten positiv Getesteten keine oder nur sehr milde Symptome zeigten, wurden zwei Bewohner ins Krankenhaus gebracht. Ein über 80-jähriger Mann mit Vorerkrankungen ist dort am Sonntag verstorben. Um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern, sind in Absprache mit dem Gesundheitsamt alle 127 Bewohner in Quarantäne und werden von fest zugeordneten Mitarbeitern betreut. Die positiv getesteten Mitarbeiter befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ein Testteam des Universitätsklinikums Mannheim ist vor Ort und testet alle Bewohner und 85 Mitarbeiter. Besuche sind in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt derzeit nicht möglich. Im Ende Oktober betroffenen Richard-Böttger-Heim auf dem Lindenhof hatten beim bisher letzten Testdurchlauf alle Bewohner negative Ergebnisse.