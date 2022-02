Soziale Kriterien

> Familienstand:

- alleinstehend (3 Punkte)

- verheiratet, eingetragene Partnerschaft oder eheähnliche Gemeinschaft, Alleinerziehende (15 Punkte)

> Zahl der Kinder:

- 1 Kind (10 Punkte)

- 2 Kinder (15 Punkte)

- 3 und mehr Kinder (20 Punkte)

> Alter der Kinder:

- unter 6 Jahren (10 Punkte)

- 6 bis 10 Jahre (9 Punkte)

- 7 bis 11 Jahre (8 Punkte)

> Behinderung/Pflegegrad:

- Behinderungsgrad 50 Prozent / Pflegegrad 1, 2 oder 3 (8 Punkte)

- Behinderungsgrad 80 Prozent / Pflegegrad 4 oder 5 (15 Punkte)

Ortsbezugskriterien

> Wohnsitz:

Pro Kalenderjahr eines Hauptwohnsitzes in der Stadt in den letzten fünf Jahren gibt es 3 Punkte. Die Zeitdauer des gemeldeten Hauptwohnsitzes von Ehegatten, Lebenspartnern und Partnern werden kumuliert berücksichtigt, z. B. 3 plus 2 Jahre = 5 Jahre mal 3 Punkte = 15 Punkte (max. 30 Punkte).

> Arbeitsplatz:

Bei einem Arbeitsplatz in der Stadt gibt es für jedes volle Kalenderjahr 3 Punkte. Ehegatten, Lebenspartner, Partner werden kumuliert (max. 30 Punkte).

> Ehrenamt:

Für eine ehrenamtliche Tätigkeit in den letzten fünf Jahren in der Stadt Adelsheim (Mitglied im Gemeinderat oder im Ortschaftsrat Leibenstadt, der örtlichen Blaulichtfamilie, ehrenamtlich Tätiger (Sonderaufgabe) in einem eingetragenen Verein, in einer sozialkaritativen Einrichtung oder in einem Gremium, das der Kirchengemeindeleitung zuzuordnen ist) gibt es für jedes Kalenderjahr 4 Punkte. Das Engagement von Ehegatten, Lebenspartnern oder Partnern wird kumuliert berücksichtigt (max. 40 Punkte). ahn