Glyphosat ist seit den Siebzigerjahren der weltweit am häufigsten eingesetzte Unkrautvernichter. Als Wirkstoff ist es weltweit unter dem Namen "Round-up" im massenhaften Einsatz und vernichtet als "Totalherbizid" jede Pflanze, die nicht gentechnisch entsprechend verändert wurde. Seit Jahren wird sehr kontrovers über die Gesundheitsgefahren für Mensch und Tier diskutiert, die von Glyphosat möglicherweise ausgehen. Schlagzeilen machen die millionenschweren Schadensersatzprozesse in den USA gegen die Herstellerfirma Bayer bzw. deren US-Tochter Monsanto. Österreich hat als erstes Land in der EU in einem nationalen Alleingang kürzlich den Einsatz von Glyphosat verboten, Deutschland dagegen orientiert sich an der von den EU-Staaten bis Ende 2022 verlängerten Zulassung. Danach erwartet Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ein grundsätzliches Ende des Glyphosat-Einsatzes in der Europäischen Union und auch in Deutschland. Allerdings bestehen bereits heute Einschränkungen in der Nutzung.