Das Programm

> Auf jungen Altstadtfestbesucher warten Kinderkarussell, Wurfbude und Geschicklichkeitsspiele, eine Spielstraße des TV Eppingen, die am Sonntag von 14 bis 17 Uhr in der Brettener Straße aufgebaut wird, das Spielmobil mit Hüpfburg der evangelischen Kirchengemeinde Eppingen (sonntags) und ein Bungee-Trampolin am Szigetvár-Platz.

> Kultur beim Altstadtfest - auch das hat Tradition: Die Heimatfreunde öffnen an beiden Tagen den Pfeifferturm, von dem aus sich eine ganz neue Perspektive auf das Festgeschehen bietet, und auch das Stadtmuseum "Alte Universität" ist an beiden Tagen geöffnet. Am Marktplatz warten zudem Holzkünstler, eine Keramikerin und ein Künstler mit Kartentricks auf die Besucher. (y)