Stadt in Trauer

Am Samstagabend, 18 Uhr, soll es in Worms einen Trauermarsch für die getötete Frau geben, den Angehörige und Freunde organisieren. Oberbürgermeister Michael Kissel (SPD) rief die Bürger zum Zusammenhalt auf. "Nur gemeinsam kann die Stadt diese unfassbare Tat verarbeiten", heißt es in einer Stellungnahme der Stadt. "Lassen Sie uns gemeinsam trauern und lassen Sie uns die Familie unserer Anteilnahme gewiss sein. Wir können der Familie ihr Leid nicht nehmen, aber wir können alles dafür tun, dass sie sich in Ruhe mit dem Geschehenen auseinandersetzen kann." lrs