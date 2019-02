Nassim Alizadeh ist 31 Jahre alt, hat ein Kind, ist in Hirschberg aufgewachsen, wo sie auch wieder lebt, und hat Politik- und Islamwissenschaften studiert. Nach ihrem Studium hat sie eine Stelle beim Verein "Miteinander leben" im Enzkreis angenommen, der auch Flüchtlings- und Sozialarbeit macht, und hat dort vorläufig untergebrachte Flüchtlinge betreut. Seit gut einem Jahr ist sie mit einer halben Stelle Integrationsmanagerin bei der Gemeinde Hirschberg. Der DRK-Kreisverband Mannheim ist mit der Stellenbesetzung betraut, die Stelle ist vom Land finanziert. Alizadeh ist Halbiranerin und spricht außer Deutsch noch Englisch, Französisch, etwas Türkisch und Arabisch sowie Persisch. Kontakt: Mail: Nassim.Alizadeh@drk-mannheim.de; Telefon: 0 62 01/ 60 20 96 24.

Asylbewerber in Hirschberg: Die Gemeinde Hirschberg hat zum 31. Januar 103 Asylbewerber in Anschlussunterbringungen. Vor einem Jahr waren es 105 Personen. Die Geflüchteten wohnen in dezentralen Unterkünften. Von den insgesamt 103 Personen kommen zehn aus Georgien, zehn aus dem Kosovo, fünf aus dem Iran, fünf aus dem Irak, neun aus Gambia, 15 aus Syrien, 49 aus Afghanistan.

Integrationsangebote in der Gemeinde: Café Grenzenlos (durch den Runden Tisch Asyl), Fahrradwerkstatt (durch den Runden Tisch Asyl), verschiedene Veranstaltungen, zum Beispiel Ausflüge für Familien, Frauencafé, Besuch eines Fußballspieles der TSG Hoffenheim (durch den Runden Tisch Asyl) und Arbeitsmarktberatung (durch das DRK). ans