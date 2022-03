> Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Heidelberg organisiert unter dem Motto "Rucksäcke für den Bunker" den Transport von Hilfsgütern in die Ukraine und die Verteilung vor Ort. Die Gesellschaft hat eine Liste mit Artikeln zusammengestellt, mit denen man den Menschen in der Ukraine und an der Grenze am besten helfen kann.

Vor allem werden Hygieneartikel sowie Desinfektionsmittel und Papiertaschentücher benötigt. Auch Artikel wie dicke Kerzen, Streichhölzer, batteriebetriebene Kerzen, Taschenlampen und Batterien werden gebraucht. Gegen die Kälte benötigen die Menschen warme Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Reisekissen, Campingkocher und Gaskartuschen sowie Thermoskannen.

Zudem wird energiereiche Nahrung in Proviantdosen benötigt, zum Beispiel Dauergebäck, Traubenzucker, Nüsse, Rosinen und Energieriegel. Die Kinder freuen sich außerdem über Schokolade; Haustiere über Leckerlis.