Lastwagen mit Hilfsgütern für die Ukraine an Bord sollen in Baden-Württemberg künftig auch an Sonn- und Feiertagen fahren dürfen. Das Fahrverbot für Lkw an Sonn- und Feiertagen werde für Hilfstransporte für die ukrainische Bevölkerung aufgehoben, teilte Verkehrsminister Winfried Hermann am Donnerstag bei Twitter mit. "Unser Ziel: Keine bürokratischen Hürden für Hilfslieferungen in die Ukraine!", schrieb der Grünen-Politiker. Die Regelung gilt laut einem Ministeriumssprecher ab sofort und ist zunächst bis Ende Juni befristet.