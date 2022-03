Wiesbaden (dpa/lhe) - Das hessische Verkehrsministerium stellt an diesem Mittwoch (15.00 Uhr) den "Fahrrad-Monitor Hessen 2021" vor. Bei der repräsentativen Umfrage geht es unter anderem um die Nutzung der Zweiräder im Land sowie die Sicherheit für die Radfahrer im hessischen Straßenverkehr. Die Ergebnisse sollen laut Ministerium in einer Online-Veranstaltung vorgestellt werden.

Nach 2019 wird der "Fahrrad-Monitor Hessen" nun zum zweiten Mal präsentiert. Ein Ergebnis der Umfrage zuvor lautete, dass mehr als jeder Dritte in Hessen regelmäßig mit dem Fahrrad unterwegs war. Die Menschen in den Städten schwangen sich jedoch im Vergleich zu den Bewohnern ländlicher Regionen häufiger täglich oder mehrmals in der Woche in den Sattel.