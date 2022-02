Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sind in Hessen die Sicherheitsmaßnahmen erhöht worden. "Mehrere ukrainische, russische und amerikanische Einrichtungen sind hierzulande ansässig", teilte das Innenministerium am Freitag mit. Die Polizei stehe mit allen relevanten Einrichtungen im stetigen Austausch. Die Gefährdungslage werde tagesaktuell von den jeweiligen Polizeipräsidien in Absprache mit dem Landeskriminalamtes geprüft und die Schutzmaßnahmen lageabhängig angepasst. Auch mit Blick auf mögliche Cyberattacken seien die Schutzmaßnahmen hochgefahren worden.