Der vor einer Woche im osthessischen Philippsthal (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) verschwundene Alpaka-Hengst Cosmo ist tot. Der Kadaver des Tieres wurde am Sonntag an einem unübersichtlichen Steilhang in der Nähe der Koppel gefunden, wie die Polizei am Montag in Fulda mitteilte. Die Beine des Tieres hatten sich demnach in einem Zaun verfangen. Wie das Alpaka von seiner Weide zu dem Fundort gelangte, war weiterhin ungeklärt. Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass das Tier gestohlen wurde.