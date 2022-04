Kunst und Kultur sind aus Sicht des Intendanten der Bad Hersfelder Festspiele, Joern Hinkel, gerade angesichts des Krieges in der Ukraine von herausragender gesellschaftlicher Bedeutung. Es gelte, die Kunst- und Meinungsfreiheit und die Demokratie den düsteren Zeiten entgegenzusetzen, sagte Hinkel am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Dies hätten ihm auch Geflüchtete aus der Ukraine in Gesprächen vermittelt. Es sei wichtig, "den Menschen etwas Schönes zu geben, das das Herz und das Gefühl anspricht", so der Intendant.