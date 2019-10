Heidelberg. (RNZ/mare) Am Samstagnachmittag ist es um 17.01 Uhr zu einem Stromausfall in den Stadtteilen Rohrbach, Südstadt und Boxberg gekommen. Das teilen die Stadtwerke mit.

Kurze Zeit später waren Mitarbeiter der Stadtwerke vor Ort. Im Stadtteil Boxberg wurde die Stromversorgung bald wieder wiederhergestellt. In den Stadteilen Rohrbach und Südstadt arbeiten die Stadtwerke bis in den Abend daran, auch dort wieder für Strom zu sorgen.

Der Fehler lag nach Aussage der Heidelberger Feuerwehr in einem Kabelfehler in einer Trafostation. Gegen 20 Uhr war der Strom auch im Gewerbegebiet Rohrbach Süd und kleiner Teile des Hasenleisers wiederhergestellt. Wenig später war bis auf einige wenige Gebäude in der Tullastraße 2 sowie der Englerstraße 26, 28, 28-1 in Rohrbach der Strom wieder da, gegen 21.45 Uhr schließlich war die Versorgung mit Strom und Fernwärme komplett wiederhergestellt.

Durch den Stromausfall war auch die Fernwärmeversorgung außer Kraft gesetzt. Es kam daher in den Stadtteilen Rohrbach und Südstadt zu Versorgungsengpässen bei Warmwasser und Heizung.

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf www.swhd.de

Update: Sonntag, 6. Oktober 2019, 14.21 Uhr